Tekirdağ'da 3 halk otobüsü park halindeyken yandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeyken yanan 3 özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Hürriyet mahallesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi otoparkında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüdü ve park halinde bulunan halk otobüslerine sıçradı. Alevlerin büyümesiyle 3 özel halk otobüsü kullanılmaz hale geldi.
Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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