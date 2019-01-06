Tekirdağ'da 3 halk otobüsü park halindeyken yandı

Alınan bilgiye göre, Hürriyet mahallesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi otoparkında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü ve park halinde bulunan halk otobüslerine sıçradı. Alevlerin büyümesiyle 3 özel halk otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.