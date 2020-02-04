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Yaşam

Tekirdağ'da 3 ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği baskında 3 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA04.02.2020  19:10 - Güncelleme: 04.02.2020  19:10

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube ve Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, Ergene'nin Sağlık Mahallesi'nde Ahmet Ç.'nin evinde sahte içki imalatı yaptığını belirledi. Jandarma ekipleri içkilerin piyasa sürülmesinden önce eve baskın yaptı. Yapılan aramalarda, bidonların içinde 3 ton sahte içki ile 450 litre şarap ele geçirdi.

Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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