Tekirdağ'da aşı seferberliği sürüyor

AA 27 Eylül 2021 Pazartesi 16:00 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 16:03

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, il genelinde kurdukları kiplerin, hiç aşı olmayanları ya da aşısının ilk dozunu olup ikinci dozunu olmayan vatandaşları tespit ettiğini belirterek, "Tekirdağ ve ilçelerinde, aşı ikna ekibi ya da aşı ikna timleri, birinci doz aşılarını olmamış vatandaşlarımızı öncelikle birinci dozunu olmaya ikna ediyor. Birinci dozunu olup da ikinci dozunu; süresini geçirme, ihmal yüzünden olmama veya karar değiştirme gibi sebeplerle olmaktan imtina edenlere, derhal aşılarını olmaları yönünde görüşmeler yaparak ikna sürecine başlıyor ve bu süreci başarıyla sonuçlandırıyorlar." diye konuştu.

Kalkan, aşının Kovid-19 ile mücadelede çok önemli bir silah olduğunu ifade etti.

Ekiplerin çalışmasıyla aşılama oranının yükseldiğini aktaran Kalkan, "Oldukça yüksek sayılarda bu şekilde aşı olan ve aşılarını tamamlayan vatandaşlarımıza biz de teşekkür ediyoruz. Bu bir toplum savunmasıdır, millet savunmasıdır. En zayıf halkamız aşı olmayan insanımızdır. Bu sebeple, aşı olmaya gereken hassasiyetin hiçbir zaman ihmale düşürülmeden yerine getirilmesi, bizim en büyük beklentimiz." ifadelerini kullandı.

Çorlu Sağlık Müdürlüğü Aşı Birim Sorumlusu hemşire Fatma Ciritçi ise ilçe genelinde aşılarını olmayanları sistem üzerinden belirleyerek onlara ulaştıklarını ve aşı olmaları için ikna çalışmalarında bulunduklarını belirtti.

Ebe Melike Özsarı da ekip olarak yaptıkları çalışmalar neticesinde aşı olmaya ikna ettikleri kişileri aşıladıktan sonra mutlu olduklarını söyledi.

İlçedeki ekibin 3 kişiden oluştuğunu belirten Özsarı, "Sistem üzerinde yaptığımız kontrollerde aşı olmamış kişileri belirliyoruz. Daha sonra onları telefon ile arıyor ve aşı olmaya ikna ediyoruz. Aradığımız vatandaşları ikna sürecinde aşının faydalarını onlara anlatırken, akıllarındaki soru işaretlerini de gidermeye çalışıyoruz. Olumlu geri dönüşler aldıkça mutlu oluyoruz." dedi.