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Tekirdağ'da bir kadın evlenme teklifini kabul etmedi diye iş arkadaşını vurdu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını öldüren kadın tutuklandı.

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Cinayet anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. İddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir fast food dükkanında çalışan 24 yaşındaki Filiz K., iş çıkışı Mehmet S. ile birlikte cadde üzerinde yürümeye başladı. Mehmet S.’ye karşı platonik aşk yaşayan Filiz K., cadde üzerinde Mehmet S. ile tartıştı. Filiz K., Mehmet S. ile evlenmek istediğini belirtti.
 
Mehmet S.’nin teklifini kabul etmemesi üzerine sinirlenen Filiz K., elindeki tabancayla Mehmet S.’ye ateş etti. Filiz K.’nin ateş etme anı saniye saniye kameralara yansıdı. 
 
(NTV)

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