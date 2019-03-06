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Tekirdağ'da bir kişi evine kurduğu özel düzenekle uyuşturucu imal ederken yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, evine kurduğu özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren S.P. yakalandı.

  • DHA
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde S.P.'nin evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini belirledi. Polis, eve düzenlediği operasyonda bir odada özel olarak folyolarla hazırlanmış Hint keneviri yetiştirilen düzenek buldu. Detaylı yapılan arama, dolap içinde Hint kenevirleri, hassas terazi, değişik markalarda tarım ilaçları, güç kaynağı, güç kaynağı ayarlama göstergesi, havalandırma motoru ve fanı, led bitki yetiştirme lambası ele geçirdi.Gözaltına alınan S.P. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan 6 kişinin, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, kentteki üniversite öğrencileri ile diğer uyuşturucu madde kullanıcılarını telefonla irtibata geçerek satışını yaptıklarını belirledi. Polis, mahkemeden aldığı arama kararı ile şüphelilerin adreslerinde arama yaptı. Aramalarda klozet içine atılmış, skunk maddesi ele geçirilirken,  U.U., H.İ.A., T.Y., İ.B. ve B.A., yakalandı. Adresinde bulunamayan M.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltındaki 5 şüphelinin soruşturması sürüyor.

 

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