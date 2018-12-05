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Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan araması olan 17 kişi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma amaçlı okul çevreleri, metruk binalar, araçlar ve umuma açık yerlerde asayiş uygulaması ve denetimi gerçekleştirdi. Ekipler 2 bin 262 kişiyi sorgularken, çeşitli suçlardan araması bulunan 17 kişi tespit edilerek gözaltına alındı. Öte yandan kontrol edilen 266 araçtan 10'una trafik yönünden idari para cezası cezası kesilirken, 6 iş yerine de idari işlem uygulandı. Ayrıca asayiş uygulamalarında 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

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