Tekirdağ'da etkili olan fırtına dev ağacı devirdi

Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir çam ağacı aşırı fırtına ve rüzgar nedeniyle kırılarak yola devrildi.
Devrilen ağaç Marmaraereğlisi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılarak yol tekrar kullanıma açıldı.
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