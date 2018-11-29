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Tekirdağ'da etkili olan fırtına dev ağacı devirdi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde aşırı fırtına nedeniyle kırılan çam ağacı yola devrildi.

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 Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir çam ağacı aşırı fırtına ve rüzgar nedeniyle kırılarak yola devrildi.
 
Devrilen ağaç Marmaraereğlisi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılarak yol tekrar kullanıma açıldı. 

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