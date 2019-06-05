Tekirdağ'da feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi'nde TEM otoyolunda TIR ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Edirne-İstanbul otoyolu Çorlu mevkiinde meydana gelen kazada 34 FL 2845 çekici ve 34 EB 4058 dorse plakalı tır, 67 AAV 778 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından alev alarak yanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.
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