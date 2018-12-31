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Tekirdağ’da huzur uygulamasında 9 kişi yakalandı

“Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018/9” adı altında yapılan arama, denetim ve kontrollerde Tekirdağ’da 2 bin 395 kişi sorgulandı 9 kişi yakalandı.

  • İHA
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Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018/9” adı altında  arama, denetim ve kontroller yapıldı
 
Denetimlerde 2 bin 395 şahsın GBT sorgulaması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. 73 umuma açık yer denetlenerek 6 şahsa bin 348 TL idari para cezası uygulandı.  Yapılan trafik denetimlerinde 15 araca bin 997 TL cezai işlem uygulanarak, 1 araç trafikten men edildi.
 
Ayrıca yapılan kontrollerde 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 50 adet fişek, 1 adet kesici delici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
 

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