Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ-Hayrabolu yolunun Yağcı kavşağı mevkisinde, Hayrabolu istikametine seyreden Cengiz A. idaresindeki 39 TG 302 plakalı otomobil ile Abdurrahman G. yönetimindeki 34 AP 2901 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Cengiz A. ve eşi Dilek A. ile diğer araç sürücüsü Abdurrahman G. yaralandı. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Cengiz A. ve eşi Dilek A. olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol, bir süre trafik akışına kapatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Trabzonsporlu amcanın gol sevinci kırdı geçirdi

Trabzonsporlu amcanın gol sevinci kırdı geçirdi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA