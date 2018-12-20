Tekirdağ'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı içki ve sigara ile dökme içki satan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 174 şişe içki ve 2 karton sigara ile 207 litre dökme içki bulundu. Operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Kaçak içkilere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.