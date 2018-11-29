Tekirdağ'da kar yağışı başladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde beklenen ilk kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Gece saatlerinde ilçe merkezinde başlayan kar yağışı, vatandaşları sevindirdi. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışından memnun olduğu gözlenen vatandaşlar mutluluklarını ifade etti.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede kar yağışının aralıklarla süreceği kaydedildi.