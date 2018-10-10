Tekirdağ'da 'kızıl' akmaya başlayan dereye inceleme

Marmara Ereğlisi’nin Kamara Dere Mahallesi’nden geçen ve mahalle ile aynı adı taşıyan dere son birkaç gün içinde kirlenip zaman zaman kızıl zaman zaman da siyah renge bürünüp akmaya başladı. Döküldüğü Marmara Denizi’ni de kirleten derenin kirliliğinden tedirgin olan mahalle sakinlerinin ihbarda bulunması üzerine Marmara Eğrelisi Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Müdürlüğü ekipleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulunup, sudan numuneler aldı. Kirliliğin kaynağını araştıran ekipler, dere yatağına kadar inip, dere yatağına bağlı olan ve toprak altından gelen ancak hangi firmadan geldiği henüz tespit edilemeyen borudan akan zehirli olduğu düşünülen atık su hattını buldu. Ekipler, kirliliğe neden olan tesisin belirlenmesi için çalışmaları sürdürüyor.

Marmara Ereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Atilla Olgaç, Kamara Deresi’nin 7-8 gündür kirli aktığını ve durumu belediyeye yetkililerine bildirildiğini belirtti. İlgili kurumların derede incelemeler yaparak numuneler aldığını söyleyen Olgaç, "Derenin doğduğu yerde araştırmalar yapıldı. Hala bu atıkların nereden geldiği tam tespit edilemedi. Bizim ilçemiz tarım ve turizm kentidir. İlçemizde yapılması düşünülen düz cam fabrikası, termik santraller bunlara belediyemiz ve halkla beraber göğüs gerdik. Ama hala burada sanayi kurulması için planlar yapılıyor. Daha buraya ağır sanayi gelmeden derelerimiz bu şekilde kirleniyorsa ilerde daha neler olacak onları sizlere bırakıyorum. Biz ilçemizi seviyoruz. İlçemiz tarım, turizm ve balıkçı kentidir. Lütfen sesimize kulak verin. İlgili mercilerin bu atıkların nereden geldiğini derhal bulup cezai işlemleri yapmalarını bekliyoruz" dedi.

ÇERKEZKÖY’DE KIRMIZI AKMIŞTI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Ergene Nehri’nin kolu olan Çorlu Deresi, bir hafta ’kırmızı ve pembe’ akmaya başlamıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmada derenin kirliliğine bölgede bulunan bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu belirlenmiş ve tesisin faaliyetleri durdurulmuştu.