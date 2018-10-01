Tekirdağ'da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında öğrenci servis minibüsü devrildi.
- DHA
Kazada araçtaki 19 öğrenci yaralandı. Kaza, Tekirdağ- Çorlu karayolunun Çiftlikler mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ'dan aldığı öğrencileri Çorlu'ya götüren 59 J 1044 plakalı minibüsün sürücüsü aracın kontrolünü kaybetti. Devrilen araçtaki 19 öğrenci yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.