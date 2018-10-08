Tekirdağ’da olta balıkçıları sahile akın etti
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde geçen hafta tropik ve kırbaç fırtınası haberlerinden dolayı balık tutmaya çıkamayan olta balıkçıları bu hafta sonu sahile akın etti.
- İHA
Tekirdağ’da geçtiğimiz hafta sonu kırbaç fırtınası beklentisi ve havanın yağışlı olması nedeniyle denize balık tutmaya gidemeyen vatandaşlar bugün sahile akın etti. Onlarca olta balıkçısı, balık tutmak için sahile dizilip adeta balık tutma yarışına başladı.
Olta ile balık tutmaya çalışan balıkçılar, “Geçen hafta kırbaç, tropik fırtına ve yoğun yağış haberleri nedeniyle balık tutmaya inemedik. Bu hafta sonu hava çok çok güzel, balık tutup güzel havanın keyfini çıkarmak için sahile indik” dediler.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.