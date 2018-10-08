Tekirdağ’da olta balıkçıları sahile akın etti

Tekirdağ’da geçtiğimiz hafta sonu kırbaç fırtınası beklentisi ve havanın yağışlı olması nedeniyle denize balık tutmaya gidemeyen vatandaşlar bugün sahile akın etti. Onlarca olta balıkçısı, balık tutmak için sahile dizilip adeta balık tutma yarışına başladı.

Olta ile balık tutmaya çalışan balıkçılar, “Geçen hafta kırbaç, tropik fırtına ve yoğun yağış haberleri nedeniyle balık tutmaya inemedik. Bu hafta sonu hava çok çok güzel, balık tutup güzel havanın keyfini çıkarmak için sahile indik” dediler.