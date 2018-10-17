Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Tekirdağ'da sahte içki operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda, kaçak üretilen bin 600 litre içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üreten ve satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda M.U. gözaltına alınırken, şüphelinin evinde yapılan aramada kaçak üretilen bin 600 litre içki, 480 dolum yapılmak üzere hazırlanan bir litrelik şişe, 15 şişelenmiş içki, içki imalatında kullanılan su arıtma cihazı, çelik kazanlar ve damıtmada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sahte içkilere imha edilmek üzere el konuldu. Gözaltındaki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İkinci Kosova Savaşı -Tarihte bugün 17 Ekim 1448

İkinci Kosova Savaşı -Tarihte bugün 17 Ekim 1448

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA