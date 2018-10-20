Tekirdağ’da silahlı saldırı: 6 kişi yaralandı

İddiaya göre gece saat 22.00 sıralarında merkez ilçe Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu Mahallesi'nden av tüfeği ile yaralanmış 3 şahsın hastaneye intikal ettiği anonsu polis ekiplerini harekete geçirdi. Tekirdağ Devlet Hastanesine giderek yaralılarla yapılan ilk görüşmede silahlı saldırı olayını Y.Ş. isimli şahsın gerçekleştirdiği iddia edildi. Polis görüşmedeyken 3 yaralı daha getirildi Polis ekipleri yaralılarla görüşmedeyken aynı olayla ilgili hastaneye 3 yaralı daha getirildi. Hastanede bulunan 3'ü kadın 6 şahsın bel altından hafif şekilde yaralı olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı tespit edildi. Yaralılarla yapılan görüşmenin ardından polis ekipleri Y.Ş.’yi gözaltına alarak olayla ilgili inceleme başlattı.