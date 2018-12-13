Tekirdağ'da trafik kazası: 6 yaralı
Ergene'de meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobildeki 6 kişi yaraladı.
- AA
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Vakfılar Mahallesi mevkisinde Edirne istikametine seyir halindeki H.K. yönetimindeki 59 UF 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.
Kazada, sürücü H.K. eşi E.K., S.K., G.K., Y.K. ve Z.K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.