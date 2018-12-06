Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul yolu üzerinde bir otomobilden, hafif ticari bir araca çantaların aktarıldığını fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler, şüpheli iki aracı takibe aldı. Araçlar, Tekirdağ-İstanbul yolu TOKİ Kavşağı mevkisinde durduruldu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, araçlarda 14 ayrı torbada 17 kilo 250 gram "shunk" diye tabir edilen uyuşturucu madde bulundu. Otomobil ve ticari araçta bulunan 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.