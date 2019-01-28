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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ'da polis tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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 Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Süleymanpaşa’da polis ekipleri tarafından kontrol amaçlı uygulama noktasında durdurulan araç sürücüsü O.A.'nın üzerinde yapılan aramada 0.3 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan araçta 1 adet ruhsatsız tabanca ile aracın arka tampon kısmı ve egzoz kısmında gizlenmiş uyuşturucu düzeneği bulundu. Çorlu ilçesinde U.T. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 8 fişek (2,5 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise S.P.'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve madde kullanıcılarına sattığı bilgisi üzerine ikamette ve şahsın üzerinde yapılan aramada 109 fişek (88,80) gram uyuşturucu skunk maddesi ile 51 adet sentetik extacy hap ele geçirildi. S.P. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yine Çorlu'da durdurulan bir araçta bulunan Ş.E., S.Z. ve İ.S.'nin üzerinde yapılan aramalarda 11 fişek (7,63 gram) sentetik bonzai maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca İ.S. isimli şahsın başka bir suçtan arandığı tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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