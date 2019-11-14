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Tekirdağ'da yağış kaza getirdi! 2 kadın hayatını kaybetti, 3 yaralı

Muratlı-Tekirdağ karayolunda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen feci trafik kazasında 2 kadın hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

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 Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Muratlı'dan Tekirdağ istikametine giden Cengiz A. idaresindeki 16 LLV 53 plakalı pikap kamyonetle Tekirdağ'dan Muratlı yönüne doğru hareket halindeki Mesut Ö. yönetimindeki 59 AZ 159 plakalı otomobil sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 LLV 53 plakalı hizmet aracı taklalar atarak yol kenarına savrulurken 59 AZ 159 plakalı otomobil ise refüjde olduğu yerde döndü.
 
Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 16 LLV 53 plakalı hizmet aracının sürücüsü Cengiz A. ile aynı araçta bulunan Temel İ. ağır yaralandı. İki yaralı da olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.
 
Kazada 2 kadın hayatını kaybetti
 
Feci kazada Mesut Ö. ağır yaralanırken aynı araçta bulunan Cevriye Özbudak ve Azize Özbudak isimli 2 kadın da aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Mesut Ö. araçtan çıkarılarak Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışarak hayatını kaybeden 2 kadını kurtarmak için itfaiye ekipleri de seferber oldu.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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