Tekirdağ'da yangın: 1 ölü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride bulunan Emirhan Kara'nın cesedine ulaştı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken Kara'nın cenazesi de Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kara'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.