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Tekirdağ'da yangın: 1 ölü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

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 Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride bulunan Emirhan Kara'nın cesedine ulaştı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken Kara'nın cenazesi de Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kara'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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