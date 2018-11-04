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TEKNOFEST ile hayaline kavuştu

Çocukluk hayali olan robot tasarlamayı TEKNOFEST ile gerçeğe dönüştürerek “Robotaksi” kategorisinde birincilik elde eden üniversite öğrencisi Muhammed Lütfi Tırabzon, yeni tasarımlar yapmak için kolları sıvadı.

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Düzce Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Lütfi Tırabzon, TEKNOFEST sayesinde edindiği tecrübeden yola çıkarak yeni otonom araç ve robotlar geliştirmeyi hedefliyor. Tırabzon “Savunma ve Sanayi Bakanlığı’nın İnsansız Otonom Kara Araçları Geliştirme Yarışması için çalışıyorum. Arazi keşif aracı yapıyorum. Köpek robotlara zıplama yeteneğini vermeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

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