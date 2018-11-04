TEKNOFEST ile hayaline kavuştu Çocukluk hayali olan robot tasarlamayı TEKNOFEST ile gerçeğe dönüştürerek “Robotaksi” kategorisinde birincilik elde eden üniversite öğrencisi Muhammed Lütfi Tırabzon, yeni tasarımlar yapmak için kolları sıvadı.