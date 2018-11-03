Teknoloji amaç değil araç olmalı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen, kodlama ve kod eğitimi, geleceğin teknolojik sınıfları, üç boyutlu teknolojiler, robotik eğitimi, dil öğretiminde teknoloji kullanımı, yapay zeka gibi konuların ele alınacağı “FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi” Ankara’da yapıldı. Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’deki eğitim sistemini geliştirmek için büyük motivasyona sahip olduklarını belirtti.

Teknolojinin akıllara sadece olumlu veya olumsuz düşünceler getirmesinin doğru olmadığını anlatan Selçuk, “Teknoloji dediğimizde çok olumlu şeyler düşünüyorsak, teknolojinin gücü arttıkça ölümün de gücünün arttığını unutmuşuz demektir. Teknoloji dediğimizde sadece olumsuz şeyler düşünüyorsak, insanlığın ilerlemesinde teknolojinin yerini, gücünü, önemini dışlıyoruz demektir” diye konuştu.

ŞEKERLE SU GİBİ

2023 Eğitim Vizyonu’nda teknolojideki yaklaşımlarını ortaya koyduklarını vurgulayan Selçuk şöyle devam etti: Biz teknolojinin araçsallığı üzerinden sağlıklı bir pozisyonlama yapabilirsek, amaç-araç ilişkisini de bir dengeye oturturuz. Eğer teknoloji amaç haline gelirse bir sorunumuz var demektir. Teknoloji, şekerin suyun içine sızdığı gibi bütün süreçlerimize işler olarak yansırsa, o zaman biz teknoloji ile çok daha sağlıklı bir ilişki kurmuş oluruz. Teknoloji yaklaşımımız işlevleri dikkate alan ama teknolojinin amaçsallığı ve araçsallığı arasındaki dengeyi gözetecek.