31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8796
  • 6,5987
  • 252.281
  • 91.338
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Telefonla balkona çağırıp öldürdüler

Samsun'da tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla kendisini arayıp balkona çağıran kişilerin tüfekle ateş açması sonucu vurularak ağır yaralanan Çağlar İnan (25), 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Çağlar İnan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

Şehit askerimiz Gabar Dağı´ndan selam yollamıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu açıkladı: Temmuz'da hizmete geçiriyoruz

Bakan Soylu açıkladı: Temmuz'da hizmete geçiriyoruz

Yunanistan'la ikinci görüşmenin tarihi belli oldu

Yunanistan'la ikinci görüşmenin tarihi belli oldu

Bodrum açıklarında facia: Çok sayıda ölü var

Bodrum açıklarında facia: Çok sayıda ölü var

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Resmi Gazete'de yayımlandı

Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki

TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki

'Cumhurbaşkanımıza söz verilen tarihe yetiştirilecek'

'Cumhurbaşkanımıza söz verilen tarihe yetiştirilecek'

Şaşırtan olay! Alacaklarını tahsil edemeyince bunu yaptı

Şaşırtan olay! Alacaklarını tahsil edemeyince bunu yaptı
 

POPÜLER HABERLER

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

Hobi olarak başladı! Talep patladı...

Hobi olarak başladı! Talep patladı...

Milyonlarca emekliye Temmuz müjdesi: Tabloya bak maaşını öğren

Milyonlarca emekliye Temmuz müjdesi: Tabloya bak maaşını öğren

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA