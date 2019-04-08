TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde TIR'ın devrilmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde TIR'ın devrilmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Ekipler olay yerine ulaşmaya çalışırken, yolda araç kuyrukları oluştu.
- DHA
İstanbul istikametinde seyir halinde olan sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 tır kaza sonucu otoyola devrildi. Meydana gelen kaza sonucu bir tırda bulunan büyükbaş hayvanlar da yola savruldu.
TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazada, olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı.
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