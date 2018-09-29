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TEM Otoyolu Şekerpınar-Gebze arası 1 ay trafiğe kapanıyor

Kocaeli TEM Otoyolu, Şekerpınar-Gebze kavşakları arasında yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay trafiğe kapatılacak.

  • İHA
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Karayolları Genel Müdürlüğü, Kocaeli TEM Otoyolunda yapılacak yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Şekerpınar ve Gebze kavşakları arasında 1 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gece iki yönde de 22.00-06.00 saatleri arasında 8 saat trafiğe kapatılacak yolda sürücüler, Çayırova kavşağından D-100 karayoluna yönlendirilecek. Çalışmaların 1 Kasım sabahı tamamlanması hedefleniyor.

Çalışma hakkında Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"TEM Otoyolunun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı Kesimi arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Çayırova Kavşağından D-100 yolunu takip ederek Gebze Gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecektir.”

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