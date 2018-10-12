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TEM otoyolunda belediye otobüsü seyir halindeyken yandı

TEM otoyolu İstoç mevkisinde boş olarak durağa götürülen belediye otobüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangında otobüsün boş olması faciayı önlerken, TEM otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM otoyolu İstoç mevkisinde seyir halindeki belediye otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş olarak durağa götürüldüğü öğrenilen belediye otobüsü İstoç mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev alarak yanmaya başladı. Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü otobüsten aşağı inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekibine bildirdi.
 
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Otobüste yolcunun olmaması faciayı önlerken, yangın nedeniyle TEM otoyolunda yoğunluk oluştu. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından yanan otobüsün kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.

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