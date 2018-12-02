TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza İstanbul'da TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde meyve sebze taşıyan bir kamyonet, aynı yönde ilerleyen bir vidanjöre çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.