TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza
İstanbul'da TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde meyve sebze taşıyan bir kamyonet, aynı yönde ilerleyen bir vidanjöre çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
- DHA
TEM Otoyolu Kurtköy mevkii İstanbul istikametinde saat 14.00 sıralarında Ali Kenan Çalıkıran yönetimindeki kamyonet, aynı yönde ilerleyen Sezai Çalışkan yönetimindeki vidanjöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.
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