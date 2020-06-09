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Yaşam

TEM Otoyolunda un yüklü tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır şarampole devrildi. Tır şoförü ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

IHA09 Haziran 2020 Salı 10:32 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 10:32
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Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde Adapazarı gişeleri mevki’i İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Niğde’den Kocaeli’ye un taşıyan 51 KV 937 plakalı tır, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Adapazarı gişelerini yaklaşık 3 kilometre geçtikten sonra sürücüsü 34 yaşındaki Yusuf Cengiz’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri çarparak şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaralı bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekibine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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