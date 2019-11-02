Tematik lise yaptı, tüm dünya oynadı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği ahşap zeka oyunları yurt içi ve dışına gönderiliyor. “Tematik lise” niteliğiyle hizmet veren ve proje okullar arasında yer alan eğitim kurumunda öğrenciler bir mobilya ustası gibi çalışıyor. Her ay binlerce parça ahşap malzemeden mangala ve benzeri zeka oyunları yapan öğrencilerin ürünleri yurt içinde birçok firmaya satılıyor, yurt dışında da alıcı buluyor. Patentli ürünleri de bulunan öğrencilerin yaptığı oyunları yetişkinler de oynayabiliyor.

Öğrenciler zeka oyunları dışında kendi tasarımlarını da yapabiliyor.

PROJEYİ BAKANLIK BAŞLATTI

Okul müdürü Şenol Yoğurtçu, öğrencilerin üretim aşamasında olmalarına önem verdiklerini söyledi. Yoğurtçu, şu ifadeleri kullandı: “Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’ye dışarıdan ahşap oyuncak girişini kesmek ve aynı zamanda da Türkiye’de de bu ahşap oyuncağın önünü açmak için proje başlattı. Bunu Türkiye genelinde 4 meslek lisesine verdiler. Bu proje içinde olan meslek liselerinden biriyiz. Ayda 3-5 bin ahşap oyuncak üretiyoruz. Bir miktarını kendimiz satıyoruz, piyasaya veriyoruz, bir miktarını ise Bursa ve Türkiye’nin diğer bölgelerindeki oyuncak firmalarına satıyoruz, onlar da yurt içi ve dışına bu oyuncakların satışını gerçekleştiriyor. Üç ahşap oyuncağımızın patentini aldık, inşallah önümüzdeki günlerde bu oyuncakları piyasaya süreceğiz.” 10. sınıf öğrencisi Tolga Soydemir, mezun olduktan sonra iş bulabileceğine inandığı için bu bölümü tercih ettiğini anlattı. Aynı sınıftan Rümeysa İşçi ise okulda öğrendikleriyle kendi tasarımlarını yapabildiklerini ve bunları ahşap zeka oyunları dahil birçok noktada değerlendiklerini ifade etti.