11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5847
  • 6,2014
  • 231.949
  • 93.784
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

TEM’de minibüs devrildi: 17 yaralı

Düzce’de TEM otoyolunda lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Edinilen bilgiye göre kaza, TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine giden Ali K. idaresindeki 34 LZY 865 plakalı minibüs Gümüşova rampalarında lastiğinin patlaması sonucunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Kazada minibüs içinde bulunan 17 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleye ise yoldan geçmekte olan bir sağlık görevlisi tarafından yapıldı. Minibüsün içinden çıkartılan yaralılar ambulans ile Düzce’deki hastanelere kaldırıldı. Araçta bulanan kadınların İstanbul’dan Tokat’a gittiği öğrenilirken, kaza nedeniyle tem otoyolunda uzun araç konvoyu oluştu. Minibüsün yoldan kaldırılması ile yol tekrar trafiğe açıldı.

Otogarda tartıştığı eşini 12 metre yükseklikten aşağıya attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'ın ekibinden Özoğul için anlamlı video

Başkan Erdoğan'ın ekibinden Özoğul için anlamlı video

Kılıçdaroğlu ve Temelli'nin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sevk edildi

Kılıçdaroğlu ve Temelli'nin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sevk edildi

'Fırat'ın doğusu' operasyonuyla ilgili Türkiye'den kritik hamle

'Fırat'ın doğusu' operasyonuyla ilgili Türkiye'den kritik hamle

Greyder.com'da Yaz Outlet Modellerinde Fırsat!

Greyder.com'da Yaz Outlet Modellerinde Fırsat!

Seçim yasakları başladı

Seçim yasakları başladı

Rusya'dan ABD'ye Venezuela mesajı: Talep gelmedi

Rusya'dan ABD'ye Venezuela mesajı: Talep gelmedi

Savunma Sanayii Başkanı Demir: HAB, Türkiye'ye çağ atlatacak

Savunma Sanayii Başkanı Demir: HAB, Türkiye'ye çağ atlatacak

Seçime saatler kala görevinden istifa etti

Seçime saatler kala görevinden istifa etti
 

POPÜLER HABERLER

Görevlendirme yapılan belediyelere özel tanıtım filmi

Görevlendirme yapılan belediyelere özel tanıtım filmi

Avrupa'nın en güçlü 10 ordusu belli oldu

Avrupa'nın en güçlü 10 ordusu belli oldu

'Batık kent' cazibe merkezi oluyor

'Batık kent' cazibe merkezi oluyor

'Fast food'un 2 bin yıllık atası ortaya çıktı

'Fast food'un 2 bin yıllık atası ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA