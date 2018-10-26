Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

TEM'de yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı

Haramidere-TEM bağlantı yolunda yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yayaya çarpan otomobil daha sonra personel servisine çarptıktan sonra kayıplara karıştı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, 07.00 sıralarında Avcılar Haramidere TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Sadık Perçin’e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Perçin yere yığıldı. Perçin’e çarpan otomobil daha sonra personel taşıyan servis aracına çarptı. Plakası öğrenilemeyen otomobil daha sonra kaza yerinden kaçtı.
 
KAÇAN OTOMOBİLİN BULUNMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
 
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sadık Perçin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis kaza yerinde önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sadık Perçin’in cenazesi morga kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle trafik akışı bir müddet tek kontrollü bir şekilde sağlandı. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. 
 
Olay yerinde inceleme yapan ekipler görgü tanıklarının ifadelerini alarak kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dormen´den yeni oyun: Küllerin Arasından

Dormen´den yeni oyun: Küllerin Arasından

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA