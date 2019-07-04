31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6168
  • 6,3497
  • 255.706
  • 99.363
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

TEM'deki dehşette flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay İstanbul Bağcılar’da yaşandı. TEM otoyolunda motosikletli Hasan S. (37), trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü Serdar Çekiç’i (38) 12 el ateş ederek öldürdü. Hasan S.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Korkunç olay İstanbul Bağcılar'da TEM otoyolu İSTOÇ sapağında dün sabah meydana geldi. Edirne istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan Hasan S. ile otomobil sürücüsü Serdar Çekiç arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Sürücüler bir süre ilerledikten sonra durdu. Yol kenarında duran Hasan S. (37) yanındaki silahını çıkararak otomobile doğru 12 el ateş etti. Serdar Çekiç, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde bekleyen saldırganı gözaltına alırken, bir oyuncak firmasında çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Çekiç hastanede hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, çakarları yanar vaziyette emniyet şeridinde duran otomobil ve çevresinde inceleme yaptı.
 
Yaşanan olay nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı.
 
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
 
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri süren şüpheli Hasan S. ilk ifadesinde "Kaza olmuştu, ikimiz de durduk. Geri geri geldi motoruma çarptı. Ben uyarınca iyice geldi. Ben de ateş ettim" dediği iddia edildi.
 
 
Bir oyuncak firmasında çalışan Serdar Çekiç 2 çocuk babasıydı.
 
(Sabah)
 

Şaşkına çeviren görüntüler! Kutup ayısına karşı süpürge

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

İstanbul'da otogarda hava destekli operasyon: Giriş-çıkışlar kapatıldı

İstanbul'da otogarda hava destekli operasyon: Giriş-çıkışlar kapatıldı

Schalke'de Ozan Kabak şoku!

Schalke'de Ozan Kabak şoku!

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

'S-400'ler geliyor... Alalım mı, almayalım mı noktasında değiliz'

'S-400'ler geliyor... Alalım mı, almayalım mı noktasında değiliz'

Başkan Erdoğan'ın ziyareti Çin basınında yankı uyandırdı

Başkan Erdoğan'ın ziyareti Çin basınında yankı uyandırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Terör örgütüne bir darbe daha! Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler

Terör örgütüne bir darbe daha! Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler
 

POPÜLER HABERLER

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Muhafazakar Blogger'ların tercihi! En iyi 9 tatil yeri

Muhafazakar Blogger'ların tercihi! En iyi 9 tatil yeri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA