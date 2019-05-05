Temel ilk yardımı herkes yapabilmeli

Genç Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), genel merkezde düzenlenen ve iki gün süren Kızılay Temel İlk Yardım Eğitimi, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, çalışma ekibi ve Genç KADEM’lilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim boyunca, herhangi bir kaza ya da hayatı tehlikeye düşüren bir durum esnasında olay yerinde ilk olarak yapılması gerekenler, sağlık ekipleri gelinceye kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyici ilk müdahale şekilleri, tıbbi araç ve gereç aramaksızın mevcut imkânlarla yapılabilecek ilaçsız uygulamalar konusunda bilgiler verildi.

İNTERAKTİF SUNUMLAR

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Temel ilk yardım eğitiminin önemini çocuğum olduktan sonra daha iyi anladım. İlk yardımı herkesin evinde yapabiliyor olması çok önemli. Bu açıdan KADEM’de böyle bir eğitim veriyor olmak da çok güzel” ifadelerini kullandı. Eğitimin ikinci gününde kırık, çıkık, burkulma, havale, yanık, bayılma, zehirlenme, kalp krizi gibi durumlarda yapılması ve kaçınılması gerekenler anlatılarak katılımcılarla interaktif bir şekilde sunumlar gerçekleştirildi. Eğitim sonunda iki gün boyunca anlatılanları kapsayan yazılı sınav ve uygulama sınavı yapılarak başarılı olan katılımcılara ‘Kızılay Temel İlk Yardım Eğitimi Sertifikası’ verildi.