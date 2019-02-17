Temiz bir dünya için dersimiz Sıfır Atık

Emine Erdoğan’ın himayesinde Külliye’de başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ minikler aracılığıyla tüm yurda yayılacak. Bu doğrultuda ilk adım geçen yıl imzalanan iş birliği protokolüyle atılan eğitim çalışmaları okullarda resmen hayata geçirildi. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ile vakfın Ankara temsilcisi Nevzat Özer, okullarda yürüttükleri çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Ataç, projenin oluşma sürecine ilişkin, “Aslında her şey Sayın Emine Erdoğan’ın yazdığı mektupla başladı. Türkiye genelinde 1500 kişiye Sıfır Atık Projesi’nin başlayacağını ve bunun desteklenmesi gerektiğini aktaran bir mektup yazdı. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla görüştük ve eğitim ayağında kendilerine yardımcı olabileceğimizi aktardık. Ardından da hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık” bilgisini paylaştı. Projeyi başlangıçta vakfın kaynaklarından karşıladıklarını belirten Ataç, “Eğitimlerin pilot uygulamasını Ankara’da bir hafta önce başlattık. 88 okuldaki yaklaşık 60 bin öğrenci, 425 öğretmeni içine alıyor. Afiş, broşürlerin içerisinde olduğu binlerce malzeme okullara dağıtılmaya başlandı. Aynı zamanda emekli olmuş 50 gönüllü öğretmenimiz de projenin içerisinde eğitmen olarak destek sağlıyor” dedi.

5D modeli uygulanacak

Nevzat Özer ise aile ve çocuklara proje kapsamında dağıtılacak sunum, film ve diğer materyallerin hazırlandığını, okullardaki öğretmenlere atık yönetimi konusunda verilen eğitimlerin de tamamlandığını anlattı. Özer, “5D olarak adlandırdığımız bir eğitim modelini öğrencilere uygulayacağız. Öncelikle tüketimle başlıyoruz. Belirlenen okullarda ilkokul kademesi öğrencilere ‘az tüket, ihtiyacın kadar olanını tüket’ anlayışını aktarıyoruz. Bu programın ilk hedefi zaten aşırı tüketimi azaltmak. Daha sonra tüketilen malzemeyi tekrar kullanıma yönlendirmek geliyor. En son aşama da çıkan atığı ayrıştırmak. Böyle 5 aşamalı eğitim programı yürütülecek. Hedefimiz en az atık, en az tüketim, en ihtiyaca uygun tüketim” dedi. Ayrıca öğretmenlerin birbirinden farklı etkinliklerle anlattıkları çocuklar, öğrendiklerini ailelerine TEMA tarafından hazırlanan broşürlerle anlatacak. Aileler için bilgilendirici etkinliklerin yer aldığı broşürlerde, ‘Günlük hayatımızdaki tercihlerimize dikkat ederek daha az atık çıkarabiliriz. Haydi, temiz bir dünya için Sıfır Atık!’ mesajı paylaşılıyor.