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Yaşam

Temizlediği tüfek ateş aldı 54 yaşındaki çiftçi öldü

Denizli'de temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan 54 yaşındaki çiftçi İsmail Balkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA10 Ocak 2021 Pazar 11:48 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 11:48
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Çivril'in kırsal Sundurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Balkan (54), dün akşam saatlerinde besihanesinde tüfeğini temizlemeye başladı. Bu sırada elinin yanlışlıkla tetiğe değmesi sonucu tüfek ateş aldı. Balkan, karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balkan, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Balkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, Balkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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