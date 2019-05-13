Temizlik işçileri buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti

Kemer'de 11 Mayıs saat 05.00 sıralarında belediyede temizlik işlerinde görevli Uğur Bayrak ve Yusuf Karataş, ilçe merkezi Yeni Mahalle'de bir otel önünde çalışırken, yerde kırmızı cüzdan buldu. İşlerini tamamladıktan sonra karakola giden belediye çalışanları, sahibinin bulunması için cüzdanı teslim etti. Polis merkezinde yapılan incelemede, içerisinde kimlik olmayan cüzdanda 202 dolar, 4 bin 600 ruble, 200 Kırgız somu ve 1 Azerbaycan manatı nakit para, çeşitli firmalara ait indirim kartları ile fotoğraf bulundu. Cüzdanı teslim alan polis, sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Kemer Belediyesi Temiz İşleri Müdür vekili Murat Erdal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla işçilere duyarlı davranışları dolayısıyla teşekkür ederken, "Kemer'in temizliği, temiz ve vicdanlı insanlar tarafından yapılıyor" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bu paylaşıma yaptığı yorumda, belediye personelini makamına davet ederken, "Tebrik ederim sevgili arkadaşlar. Sizlerle gurur duyuyoruz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Yardımcısı Mustafa Bilici de Uğur Bayrak ve Yusuf Karataş'a duyarlı ve dürüst hareketlerinden dolayı teşekkür ederken, kendilerinin mutlaka ödüllendirileceğini vurguladı.