Çöp toplarken koyun buldular

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Temizlik işçileri çöp toplarken koyun buldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyenin temizlik işçilerinin bulduğu ve sahibi belirlenemeyen koyun, işçiler tarafından besleniyor. Küpe numarasından sahibi araştırılan koyunun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarında 'ölü' olarak yazılı olduğu, sahibinin ise tespit edilemediği bildirildi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı işçilerin çevre temizliği yaptığı sırada bulunan ve sahibine ulaşılamayan koyun, işçiler tarafından besleniyor.
 
Şirinyer Mahallesi'nde, 5 yıldızlı bir otelin çalışanlarının gönüllü katıldığı organizasyonla Seyir Tepesi mevkisi ve çevresinde temizlik çalışması başlatan Marmaris Belediyesi temizlik işçileri, trafik güvenliğini de tehlikeye düşüren koyunu muhafaza altına aldı.
 
Boynunda ip, kulağında küpesi bulunan ve uzun süre susuz kaldığı anlaşılan koyuna su içirerek yem veren ekipler, bir süre koyunun sahibini aradı.
 
Belediye bünyesindeki araç parkına götürülen koyun, işçiler tarafından beslenmeye başladı.
 
- Sahibi aranıyor
 
Bu arada, koyunun sahibinin bulunması için çalışan işçiler, irtibata geçtikleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine koyunun küpe numarasını verdi.
 
Yapılan araştırmada, Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'nden geldiği belirlenen koyunun kayıtlarda geçen kişiye ait olmadığı ve "ölü" olarak göründüğü anlaşıldı.
 
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm aramalarına rağmen koyunun sahibine ulaşamadıklarını ifade etti.
 
Sahibinin çıkmaması durumunda koyunun ihtiyaç sahibi bir köylüye verileceğini belirten Zift, "Kayıtlarda sahibi olarak görünen kişi koyunu sattığını, alan kişi de koyunu hatırlamadığını söyledi. Her iki kişi de koyunu bizden almak istemedi. Hayvan barınağına da köpeklerden dolayı bırakamıyoruz. Bu nedenle araç parkına getirdik. Burada arkadaşlarımız ilgileniyor. Yemini, suyunu veriyor." şeklinde konuştu.

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