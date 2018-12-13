Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Teneffüste kalp krizi geçiren ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren ilkokul öğrencisi Sabiha Bağatur hastanede hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur (9), teneffüse çıkarken bir anda yere düştü. Sınıf öğretmeni Doğan Demirok, yardımına koştuğu öğrencisinin nabzının durduğunu fark ederek kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Bağatur'un kalp krizi geçirdiği ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Polis ekipleri, okul ve sınıfta incelemelerde bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Canlı yayında sunucunun üzerine ateş topu düştü

Canlı yayında sunucunun üzerine ateş topu düştü

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek

Ankara'daki tren kazasından ilk görüntüler

Ankara'daki tren kazasından ilk görüntüler

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var son dakika MEB Valilik açıklaması

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var son dakika MEB Valilik açıklaması

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA