Teneffüste kalp krizi geçiren ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi
Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren ilkokul öğrencisi Sabiha Bağatur hastanede hayatını kaybetti.
- AA
Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur (9), teneffüse çıkarken bir anda yere düştü. Sınıf öğretmeni Doğan Demirok, yardımına koştuğu öğrencisinin nabzının durduğunu fark ederek kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Bağatur'un kalp krizi geçirdiği ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Polis ekipleri, okul ve sınıfta incelemelerde bulundu.
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