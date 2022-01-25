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Yaşam

Teras katında yangın çıktı, apartman boşaltıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmanın teras katından çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

İHA25 Ocak 2022 Salı 16:57 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 16:57
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Yangın, Hisar Mahallesi Selvi caddesi Ahsen Apartmanının teras katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı teras katında plastik yapıyla çevrili kısım alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler durumu İtfaiyeye bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliğine bağlı iki itfaiye aracı yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınırken 3 katlı apartman ise boşaltıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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