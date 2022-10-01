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Yaşam

Ekim ayında kavruldular! Termometreler 45 dereceyi gördü

Antalya'da termometreler Ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gördü. Aniden artan sıcaklık nedeniyle caddeler boşalırken, vatandaşlar soluğu sahil ve ağaç gölgelerinde aldı. Vatandaşlar, 'Kış geldi zannediyorduk ama gelmemiş' diyerek oldukça şaşırdıklarını ifade etti.

IHA1 Ekim 2022 Cumartesi 15:58 - Güncelleme:
Ekim ayında kavruldular! Termometreler 45 dereceyi gördü
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün geçtiğimiz hafta Antalya için hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde gerçekleşeceğini bildirmesinin ardından, turizm kentinde termometreler 45 dereceyi gösterdi. Ekim ayının başında oluşan bu artış vatandaşları hem şaşırttı hem bunalttı. Öğlen saatlerine doğru 40 dereceyi gösteren termometreler, saat 14.30'a kadar belirli zaman dilimlerinde artış göstererek 45 dereceye yükseldi. Sıcaktan bunalanlar denize girdi, bazıları da ağaç gölgelerine sığınırken, cadde ve sokaklarda boşluklar gözlendi. Kentte nem oranıysa yüzde 2 ila 15 arasında değişkenlik gösterdi.

"KIŞ GELDİ DİYORDUK AMA GELMEMİŞ"

Sıcaklık karşısında oldukça şaşırdığını belirten Ali Gülmez, "Ofisteyken bu sıcaklığı hissetmiyordum. Dışarı çıkınca şu an hissediyorum. Kış geldi diyorduk ama gelmemiş daha" dedi.

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