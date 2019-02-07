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Terör örgütü PKK'ya ait sığınakta 1 adet Kalaşnikof ile yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda sığınak içerisinde 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 4 adet şarjör ve mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca; Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesinde duyarlı vatandaşlarımızın vermiş olduğu bilgiler ve yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesinde kullanmak üzere mağara, sığınak ve barınak alanlarının olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgiler doğrultusunda jandarma, 06 Şubat 2019 günü bölgeye operasyon düzenlendi.  Söz konusu operasyon sonucunda; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 4 adet şarjör ve mühimmat, 3 adet uyku tulumu, 1 adet çadır ile örgütle ilgili önemli bilgilerin yer aldığı çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirilirken, sığınak ise imha edildi" denildi.
 
13 TERÖR ÖRGÜTÜ PKK MENSUBU TUTUKLANDI
 
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü tutuklandı.  
 
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Yardım Yataklık Etmek” suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik planlı olarak 05 Şubat 2019 günü 06.00'dan itibaren eş zamanlı icra edilen operasyon sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen 15 kişiden 13 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı" denildi.

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