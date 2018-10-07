Terör yerini huzura bıraktı

Kırsaldaki saldırılarını şehir merkezlerine ve ilçelere taşıyan, çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK’lı teröristler, yaklaşık 3 yıl önce yaşamı hiçe sayan saldırılarında ibadethaneleri de hedef aldı. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, Şırnak kent merkezi ile Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde, Mardin’in Nusaybin ve Dargeçit ilçesinde terör saldırıları sonucu tahrip olan 151 camiden büyük bir kısmı, devletin imkanıyla onarıldı. Onarımı ve yapımı biten camilerden 120’sinde yeniden ezan sesi yükselirken, vatandaşlar sağlanan huzurla camilerde tekrar ibadet yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde birçok ev ve tarihi yapının yanı sıra zarar gören Nasuh Paşa, Fatih Paşa, Arap Şeyh, Hacı Hamit, Hasırlı, Hocaoğlu, İbrahim Bey, Kadı, Şeyh Mutahhar camilerinden İbrahim Bey, Kadı ve Şeyh Mutahhar Camisi yapılan restorasyon çalışmalarından sonra ibadete açıldı. Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullah,“Bu olaylar bizi derinden etkilediği gibi vatandaşı da derinden etkilemiştir. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle bir şey olmayacaktır, buna artık vatandaş müsaade etmeyecektir. Ezanlarımız da susmayacak, camilerimiz de kapanmayacak” dedi. Nusaybin İlçe Müftüsü Üsame Anlağan ise, devletin bütün imkanlarını kullanarak ilçeyi yeniden inşa ettiğini söyledi.