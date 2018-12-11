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Ters yolda yakalanan sürücünün aracına el konuldu

Aksaray’da ters yola giren genç sürücü polise yakalanınca otomobilin bağlanmasına engel olamadı. Polise dakikalarca otomobilin bağlanmaması için ısrar ederken, “Bir de bizim ağabeyler asker koruyor” diyerek bir garip sitemde bulundu.

  • İHA
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Olay, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 AJ 433 plakalı otomobil ile ters yola giren Emrah A. (18), çok fazla gidemeden trafik polislerine yakalandı. Ters yolda giderken aracı durduran polis ekipleri sürücüye cezai işlem uygularken, ruhsat sahibi olmadığı gerekçesiyle genç sürücüye otomobili teslim etmedi. Otomobilin otoparka çekileceğini öğrenen genç sürücü polis ekiplerine aracı çektirmemeleri konusunda dakikalarca ısrar ederken, polisleri ikna edemeyince “Bağlamak istemezsen bağlamazsın. Bir de bizim abiler asker koruyor” diyerek bir garip sitemde bulundu. Otomobil polis ekiplerince otoparka çekildi.

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