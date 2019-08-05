Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL

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Tescilli Pervari balı üreticisinin yüzünü güldürecek

Siirt'te zengin floraya sahip yüksek rakımlı yaylalarda üretilen tescilli Pervari balında yüksek rekolte bekleniyor.

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Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Pervari balının üreticileri, aromasıyla fark yaratan organik ürün için Pervari ilçesindeki Herekol Dağı eteklerindeki Çemikari Yaylası ile Şirvan ilçesindeki yaylalarda konaklıyor.

Siirt Bal Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Nezir Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pervari balının 16 yıl önce tescillendiğini hatırlattı.

Kaliteden ödün vermeden verimli bir üretim dönemi için yaylaya çıktıklarını dile getiren Çetin, bahar ayının bol yağışlı geçmesi dolayısıyla yaylada bitki çeşidinin fazla olduğunu kaydetti.

- KOVAN BAŞINA 5 KİLOGRAM ÜRETİM

Geven başta olmak üzere bitkilerin çokluğunun bal üretiminde artışı sağladığına dikkati çeken Çetin, bu yıl kovan başına 5 kilogram bal üretimi beklediklerini aktardı.

Başkan Çetin, bu yıl hastalık dolayısıyla arı ölümlerinin fazla olduğunu işaret ederek, "Bazı bölgelerde yüzde 50'ye varan arı kaybımız var. Buna rağmen bu yıl yüksek verim sayesinde geçen yıl bin 600 ton olan rekoltenin üzerinde bir rekolteye ulaşacağız. Rekoltenin bin 800 ton olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Eylül ayında bal hasadına başlayacaklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti: "Karakovan balında ise ilk hasadımızı ekim ayında yapmayı planlıyoruz. Pervari balı diğer ballardan çok daha kalitelidir. Arı kaybına rağmen inşallah yüksek rekolte beklentimiz gerçekleşecek ve hem üreticinin hem de tüketicinin yüzü gülecek."

- KİLOGRAMI 150 LİRA

Çetin, şimdiden sipariş almaya başladıklarını dile getirerek, petek balın kilogramının 150, süzme balın da 100 liradan alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

Cemal Tomris de hem bal ürettiklerini hem de balın perakende satışını yaptıklarını işaret ederek, "Bu yıl ilimizde balda rekolte artışı bekliyoruz." dedi.

Pervari karakovan balının dünyanın en kaliteli balları arasında yerini aldığını belirten Tomris, "Pervari karakovan balı ise Osmanlı Saray balı olarak biliniyor. Gelin balı çeşidi ise petekte arının doğal yaptığı, peteği doğal olan bal çeşididir." ifadesini kullandı.

Tomris, Pervari balının lezzetinin Herekol Dağı'nın zengin bitki örtüsüne sahip olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Müşteri Ahmet Aslanhan de Pervari balının Türkiye'nin her yerinden rağbet gören bir bal çeşidi olduğunu belirterek, "80 yaşındayım bu balı tüketerek zinde kalıyorum." dedi.

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

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