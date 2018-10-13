THY hizmette engel tanımıyor  

Engelli yolculara, talep ettikleri takdirde uçak ile havalimanı arasında TGS yer hizmetleri şirketi görevlileri eşlik ediyor, pasaport işlemleri ve bagajların teslim alınması süreçlerinde yardımcı oluyor. Görme engelli yolcu Tarık Sarzep “Şu ana kadar 27 ülke gezdim. Çoğu Avrupa ülkesi olmakla beraber Kuzey Amerika ve Kanada, Uzak Doğu’da Tayland ve Vietnam gibi ülkeleri dolaştım. Seneye de kısmetse Avustralya hedefim var. Atatürk Havalimanı’nda biletimi aldığımda görevlilere ‘Şu günlerde, bu sefer sayılı uçağa bineceğim. Görme engelliyim. Bana uçağa kadar eşlik edip, varış noktasında beni alıp bagajımı aldıktan sonra taksiye ya da gideceğim yere kadar bırakacak bir görevliye ihtiyacım var’ diyorum. Onlar da bana yardımcı oluyorlar” dedi.