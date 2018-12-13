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THY uçağında bir kadın yolcu doğum yaptı

Türk Hava Yolları (THY)'nın TK-589 sefer sayılı Libreville (Gabon) - İstanbul uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu hamile yolcu Musuamba Mıchoukayembe, uçak 13 bin metredeyken doğum yaptı. Doktor olan eşi ve kabin görevlilerinin yardımıyla gerçekleşen doğumda bir erkek çocuk dünyaya geldi. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

  • İHA
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Musuamba Mıchoukayembe, uçak havalandıktan 3 saat sonra Nijer hava sahası üzerindeyken doğum sancıları yaşamaya başladı. Yanında bulunan ve aynı zamanda doktor olan eşinin, kabin ekibini uyarmasının ardından doğum için hazırlıklar tamamlandı. Kongolu yolcu, Türkiye saati ile 05.25'te bir erkek çocuk dünyaya getirdi . Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
 
 
Saat 10.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan ilk önce doğum yapan kadın ve kucağındaki henüz birkaç saatlik oğlu sağlık ekiplerinin refakatinde indi. Kongolu aile, ambulans ile Yeşilköy'de bir hastaneye götürüldü. 
 

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