THY’de TRT World izlenecek  

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı “Sefer yaptığımız 122 ülkeyi TRT World’ün objektif, bağımsız ve alternatif bakış açısıyla buluşturmaktan gurur duyuyoruz.” dedi. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de, dünyadaki gelişmelere ulaşmanın ve bu konularda güncel kalmanın önemli olduğunu kaydetti. Bu güncel gelişmelerin yolcuya ulaştırılması noktasında sunulan kaynakların çeşitliliğinin farklı bakış açılarını kapsayan bir erişim için büyük önem arz ettiğini bildiren Eren “Dünyadaki gelişmelerin TRT World’ün farklı bakış açısıyla yolculara ulaştırılmasına sağladığı imkandan dolayı Türk Hava Yolları’na teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. THY’nin uçak içi eğlence sistemi, yolculara uydu üzerinden canlı yayın yapan TRT World dahil 8 kanalı izleme imkanı sunuyor.