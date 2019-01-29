THY, Berlin ve Stuttgart’tan Antalya'ya direkt uçuş başlatıyor

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Berlin'den Antalya'ya direkt uçuşlar 3 Nisan'da başlayacak. Yaz sezonu boyunca haftada iki frekans olarak karşılıklı düzenlenecek seferlerle yolcular Berlin'den Antalya'ya THY'nin ayrıcalıklı seyahat deneyimi ile ulaşabilecek.

Stuttgart'tan Antalya'ya 31 Mart'ta başlayacak direkt seferler de haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek.